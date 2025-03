Câmara dos Deputados adia definição das comissões permanentes para 18 de outubro

Hugo Motta ressaltou que a reunião será dedicada exclusivamente à definição da alocação das comissões entre os partidos, o que permitirá que os parlamentares busquem entendimentos antes do encontro

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Hugo Motta, ocupa a presidência da Câmara dos Deputados



Hugo Motta, que ocupa a presidência da Câmara dos Deputados, declarou que o adiamento da distribuição das presidências das comissões permanentes para a próxima terça-feira (18) não trará “prejuízo de tempo”. Ele ressaltou que a reunião será dedicada exclusivamente à definição da alocação das comissões entre os partidos, o que permitirá que os parlamentares busquem entendimentos antes do encontro. As bancadas da Câmara ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre a distribuição das comissões, que desempenham um papel crucial para o avanço das propostas legislativas. O PL, que possui o maior número de deputados, está em busca de comissões estratégicas, como as de Relações Exteriores e Saúde, priorizando suas solicitações.

O PT, que ocupa a segunda posição em número de representantes, manifestou interesse nas comissões de Educação e Fiscalização e Controle. No entanto, há a possibilidade de que o partido altere sua abordagem e passe a priorizar a comissão de Direitos Humanos, dependendo das negociações em andamento. Além disso, o MDB e o União Brasil estão competindo pela relatoria do Orçamento de 2026. O MDB é considerado o candidato mais forte para assumir essa posição, o que pode influenciar a dinâmica das discussões nas próximas semanas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA