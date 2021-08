Câmara dos Deputados convoca ministro Braga Netto para explicar suposta ameaça às eleições

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou requerimento apresentado pelo deputado Rogério Carvalho

Marcelo Camargo/Agência Brasil Ministro Braga Netto será ouvido pela Câmara



A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (3) a convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, para prestar esclarecimentos sobre supostas ameaças às eleições de 2022. O requerimento foi aprovado por 15 votos a 7. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o ministro teria enviado um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por meio de interlocutores, dizendo que se o voto impresso não fosse aprovado, não haveria eleição no ano que vem. O requerimento de convocação foi apresentado pelo deputado Rogério Correia (PT-MG). “A ameaça vem acompanhada de diversas manifestações no mesmo sentido do presidente da República, que acusa a existência de fraudes nas eleições por meio de urnas eletrônicas, ainda que todas as eleições até então não tenham demonstrado qualquer fragilidade, fraude ou risco de comprometimento dos resultados”, afirmou o parlamentar. A comissão ainda não marcou data para ouvir Braga Netto, mas ele é obrigado a comparecer.