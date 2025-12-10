Câmara dos Deputados suspende Glauber Braga por 6 meses

Parlamentar sofreu representação por falta de decoro parlamentar; mais cedo a Casa decidiu substituir o processo cassação do mandato e votar pelo afastamento temporário

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) escapou da cassação nesta quarta-feira (10)



O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (10) a suspensão do deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) por seis meses. Foram 318 votos a favor, 141 contra e três abstenções.

Glauber Braga foi acusado de faltar com decoro parlamentar ao expulsar da Câmara dos Deputados, a chutes e empurrões, Gabriel Costenaro, integrante do MBL (Movimento Brasil Livre).

O caso se deu em abril de 2024. Na ocasião, o influenciador fez insinuações sobre Saudade Braga, mãe do deputado e ex-prefeita de Nova Friburgo (RJ). “Essa tentativa de cassação não tem absolutamente nada a ver com o chute na bunda dado no provocador”, disse o Glauber Braga em discurso de defesa no plenário.

O parlamentar ainda criticou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), por colocar a representação contra seu mandato para votação na sessão desta quarta.

Disse que a atitude foi motivada por uma “falsa simetria” entre o seu “caso e o de Carla Zambelli”.

“Não venham ainda querer me igualar com caso de Eduardo Bolsonaro, eu não conspirei contra o meu país no exterior”, declarou Glauber Braga.

Antes de aprovar a suspensão do deputado, o plenário decidiu substituir o processo de cassação de Glauber Braga. Foram votos 226 a favor, 220 contras e três abstenções.

Na terça-feira (9), Glauber Braga foi retirado à força do plenário da Câmara após ocupar a mesa diretora em protesto contra possível cassação de seu mandato e o PL da dosimetria, aprovado na madrugada desta quarta.

A Câmara deve votar a cassação de Carla Zambelli (PL-SP) ainda nesta quarta. Ela está presa na Itália desde julho. A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou a deputada a 10 anos de prisão em regime inicialmente fechado por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Segundo Motta, o plenário da Casa Baixa do Congresso decidirá nos próximos dias sobre os mandatos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).