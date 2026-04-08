Candidaturas do PL em MG vão servir para Flávio ‘derrotar o PT’, diz Nikolas

O deputado federal deu declaração ao lado do filho mais velho de Bolsonaro em evento de lançamento da pré-candidatura de Domingos Sávio ao Senado

LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO A aproximação pública de Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro se deu dias depois de rusgas públicas do deputado federal com o irmão do senador



O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta quarta-feira (8) que as candidaturas do partido em Minas Gerais vão reforçar a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência. A declaração foi dada em evento de lançamento da pré-candidatura ao Senado do deputado federal Domingos Sávio (PL-MG), em Brasília.

“Obviamente, todas as nossas candidaturas aqui, Flávio, vão te servir para você realmente derrotar o PT, porque ninguém mais aguenta o Lula, ninguém aguenta mais a esquerda”, disse Nikolas ao lado do senador.

O deputado mineiro pregou unidade na direita e minimizou diferenças internas. “Nós somos o mesmo time, com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo, e o objetivo é só um, é vencer, porque o Brasil de fato está em jogo”, afirmou Nikolas.

Ele também destacou a importância de ampliar o alcance eleitoral para além das bases já consolidadas. Segundo ele, a estratégia de campanha deve mirar o eleitor fora da militância organizada, as “pessoas que, no fim das contas, acabam decidindo esse jogo”.

O deputado citou a margem de 50 mil votos que separou o ex-presidente Jair Bolsonaro do chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Minas Gerais, em 2022, como argumento para a necessidade de cada voto.

O deputado compartilhou o conteúdo do evento em suas redes sociais. A aproximação pública com Flávio ocorre após o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro acusar Nikolas de colocar o irmão em uma “espiral do silêncio” e de apenas simular apoio à sua candidatura.

Na segunda-feira (6), Flávio já havia sinalizado distensão ao classificar a postura de Eduardo como “não inteligente”. O senador disse que o momento exige deixar de lado a disputa por quem tem razão. “É uma questão de sobrevivência do nosso país”, afirmou.

*Estadão Conteúdo