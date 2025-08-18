Marido de Zambelli tenta asilo político e deve chegar à Itália nesta segunda

Carta inédita revela o contato com a embaixada italiana em Israel; situação financeira da família é crítica

Reprodução Coronel Antônio Aginaldo de Oliveira e Carla Zambelli



Carla Zambelli (PL-SP), condenada a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e falsificação de documentos, segue detida no presídio feminino de Rebibbia, em Roma. A próxima audiência que pode definir sua liberdade está marcada para 27 de agosto de 2025, após perícias médica e psiquiátrica entre os dias 18 e 22. Enquanto isso, o marido da ex-deputada, coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, está em Jerusalém, Israel, onde apresentou pedido de asilo político à embaixada italiana. Fontes ouvidas pela reportagem indicam que ele deve desembarcar na Itália nesta segunda (18) e visitar Zambelli na manhã de terça (19), formalizando o processo. Em caso de aprovação, o asilo garante residência temporária, acesso a saúde, educação e trabalho, além de proteção contra medidas judiciais oriundas do Brasil durante a análise.

Em carta inédita escrita no Dia dos Pais (10 de agosto), à qual a Jovem Pan teve acesso por meio da apuração do correspondente David Gonçalves, o marido relata peregrinação por locais sagrados — Muro das Lamentações, Via Dolorosa e Igreja da Natividade — e diz ter recebido apoio de contatos ligados à representação italiana para apresentar a documentação.

Trecho da carta (10/8):

“Conheci uma brasileira casada com um funcionário da embaixada da Itália, que prometeu ajudar a falar com o embaixador. Estou preparando os documentos necessários para apresentar à embaixada. Reza aí, amor, para dar certo… Nunca mais duvide do meu amor por você. Ele é infinito, é para esta e para as outras nossas vidas. Te amo para sempre!” Bloqueios e crise financeira A prisão expôs a frágil situação financeira da família. Contas de Zambelli e do marido foram bloqueadas pela Justiça. Em 13 de agosto, segundo a defesa, o coronel teve contas, inclusive aposentadoria e salários, bloqueados por determinação do ministro Alexandre de Moraes (STF). A comunicação do bloqueio ocorreu quando ele já se encontrava em Israel.