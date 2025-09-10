Jovem Pan > Notícias > Política > Carla Zambelli, presa na Itália, bate boca com Delgatti em audiência da CCJ da Câmara

Carla Zambelli, presa na Itália, bate boca com Delgatti em audiência da CCJ da Câmara

Hacker acusou a deputada de orientá-lo a invadir o sistema do CNJ, mas ela negou e o chamou de ‘mitomaníaco’; aliados saíram em defesa da parlamentar

  • Por da Redação
  • 10/09/2025 15h20
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Carla Zambelli participa de forma virtual de sessão realizada pela CCJ da Câmara sobre a condenação dela no STF Carla Zambelli participa de forma virtual de sessão realizada pela CCJ da Câmara sobre a condenação dela no STF

A deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão, participou por videoconferência nesta quarta-feira (10) de uma audiência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. A reunião faz parte do processo que pode levar à cassação de seu mandato. O encontro teve clima de acareação entre Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto, também condenado pelo STF no mesmo caso.

Preso em Tremembé (SP), ele prestou depoimento por videoconferência e voltou a afirmar que agiu a pedido da deputada. Segundo Delgatti, Zambelli o orientou a invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para demonstrar que eram vulneráveis e chegou a prometer emprego em troca do serviço. Ele declarou ainda que a parlamentar teria lhe dito que, se fosse pego, poderia dizer que agira sob suas ordens.

Zambelli, por sua vez, negou as acusações, chamou Delgatti de “mitomaníaco” e disse que todo o processo se baseia em um “disse-me-disse”. A deputada também questionou declarações do hacker sobre ter se hospedado em sua casa e criticou a versão que a aponta como mandante da falsificação de um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

Durante a sessão, parlamentares aliados saíram em defesa da deputada. A deputada Bia Kicis (PL-DF) afirmou que a direita não abandonou Zambelli e anunciou que uma comitiva irá visitá-la na Itália na próxima semana. Em alguns momentos da audiência, Zambelli se emocionou e chorou. O relator do caso na CCJ é o deputado Diego Garcia (Republicanos-PR). Após a fase de oitivas, ele apresentará parecer sobre a cassação, que será votado na comissão e, em seguida, pelo plenário da Câmara. Para a perda do mandato ser confirmada, são necessários ao menos 257 votos.

Enquanto isso, Zambelli permanece detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma, aguardando decisão da Justiça italiana sobre o pedido de extradição apresentado pelo Brasil.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

