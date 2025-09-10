Carla Zambelli, presa na Itália, bate boca com Delgatti em audiência da CCJ da Câmara

Hacker acusou a deputada de orientá-lo a invadir o sistema do CNJ, mas ela negou e o chamou de ‘mitomaníaco’; aliados saíram em defesa da parlamentar

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Carla Zambelli participa de forma virtual de sessão realizada pela CCJ da Câmara sobre a condenação dela no STF



A deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão, participou por videoconferência nesta quarta-feira (10) de uma audiência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. A reunião faz parte do processo que pode levar à cassação de seu mandato. O encontro teve clima de acareação entre Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto, também condenado pelo STF no mesmo caso.

Preso em Tremembé (SP), ele prestou depoimento por videoconferência e voltou a afirmar que agiu a pedido da deputada. Segundo Delgatti, Zambelli o orientou a invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para demonstrar que eram vulneráveis e chegou a prometer emprego em troca do serviço. Ele declarou ainda que a parlamentar teria lhe dito que, se fosse pego, poderia dizer que agira sob suas ordens.

Zambelli, por sua vez, negou as acusações, chamou Delgatti de “mitomaníaco” e disse que todo o processo se baseia em um “disse-me-disse”. A deputada também questionou declarações do hacker sobre ter se hospedado em sua casa e criticou a versão que a aponta como mandante da falsificação de um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

Durante a sessão, parlamentares aliados saíram em defesa da deputada. A deputada Bia Kicis (PL-DF) afirmou que a direita não abandonou Zambelli e anunciou que uma comitiva irá visitá-la na Itália na próxima semana. Em alguns momentos da audiência, Zambelli se emocionou e chorou. O relator do caso na CCJ é o deputado Diego Garcia (Republicanos-PR). Após a fase de oitivas, ele apresentará parecer sobre a cassação, que será votado na comissão e, em seguida, pelo plenário da Câmara. Para a perda do mandato ser confirmada, são necessários ao menos 257 votos.

Enquanto isso, Zambelli permanece detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma, aguardando decisão da Justiça italiana sobre o pedido de extradição apresentado pelo Brasil.

