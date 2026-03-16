Caso Master: Mendonça prorroga inquérito sobre o banco por mais 60 dias

Decisão ocorre uma vez que o prazo anterior, estabelecido pelo antigo relator, ministro Dias Toffoli, vencia nesta segunda-feira

Carlos Moura/SCO/STF O inquérito apura fraudes relacionadas à CPMI do INSS e à "Operação Compliance Zero"



O ministro , do Supremo Tribunal Federal (STF), novo relator do inquérito que investiga fraudes no Banco Master, determinou a prorrogação das investigações por mais 60 dias. A decisão ocorre uma vez que o prazo anterior, estabelecido pelo antigo relator, ministro Dias Toffoli, vencia nesta segunda-feira (16).

O inquérito apura fraudes relacionadas à CPMI do INSS e à “Operação Compliance Zero”. A extensão do prazo é necessária devido ao grande volume de material pendente de análise e perícia pela Polícia Federal.

Entre os itens apreendidos nas três fases da operação estão celulares, computadores e documentos que ainda precisam passar por perícia técnica para que as investigações possam prosseguir. Além da análise do material já coletado, há a expectativa de que novas diligências sejam realizadas pela Polícia Federal nos próximos meses para esclarecer as diversas camadas do caso envolvendo a instituição financeira.

*Reportagem produzida com auxílio da IA