Caso Master: Vieira diz que tem 29 assinaturas para investigar Moraes e Toffoli em CPI

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) anunciou, nesta segunda-feira (9), que reuniu 29 assinaturas, o mínimo necessário, para instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar a relação dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), com o Banco Master.

Em publicação no X, Vieira escreveu que aguardará obter um “número mais seguro” de assinaturas para protocolar o pedido de instalação da comissão. “Sem condenação antecipada, mas com muita firmeza, vamos realizar uma investigação absolutamente necessária para resgatar a confiança dos brasileiros nas instituições. O Brasil só será uma verdadeira república democrática quando todos estiverem submetidos ao mesmo rigor da lei”, afirmou o senador.

Mais cedo, a advogada Viviane Barci, esposa de Moraes, negou ter recebido mensagem em que o dono do Master, Daniel Vorcado, pergunta: “Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”.

Viviane também falou pela primeira vez sobre os serviços prestados ao Banco Master. Ela afirmou ter produzido 36 pareceres e realizado 94 reuniões de trabalho.

A advogada tinha um contrato que previa remuneração de R$ 129 milhões ao longo de três anos. A informação foi divulgada no fim do ano passado, depois que o contrato foi encontrado pela Polícia Federal no celular apreendido do empresário. O valor chamou a atenção porque a advogada aparecia em poucos processos judiciais envolvendo o Master.

