Celulares, cochichos e saídas: como ministros reagiram ao longo voto de Fux no STF

Sessão foi marcada por distrações e conversas paralelas durante as mais de sete horas de leitura em que Fux defendeu a absolvição de Bolsonaro e aliados do crime de organização criminosa

Victor Piemonte/STF Julgamentos da trama golpista na Primeira Truma do STF



O voto do ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), abriu divergência no julgamento do núcleo central da trama golpista ao defender a absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus pelo crime de organização criminosa. A leitura, que ultrapassou sete horas, chamou a atenção não apenas pelo conteúdo, mas também pelas reações dos demais integrantes da Primeira Turma.

Enquanto Fux detalhava o documento, colegas de colegiado foram vistos utilizando celulares e computadores institucionais. A ministra Cármen Lúcia chegou a digitar mensagens no aparelho durante a retomada da sessão, enquanto Flávio Dino e Alexandre de Moraes também recorreram aos dispositivos. O presidente da Turma, Cristiano Zanin, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, igualmente foram flagrados digitando. Houve ainda conversas discretas. Em mais de um momento, Moraes e Cármen Lúcia se inclinaram para cochichar, em meio à explanação de Fux.

A quantidade de anotações de Cármen Lúcia também se destacou. Dino registrou pontos do voto, mas em menor intensidade. Já em relação às ausências, Moraes, Cármen e Dino deixaram temporariamente o plenário para acessar a sala privativa dos ministros. Situação semelhante já havia ocorrido em outras sessões, inclusive quando o próprio Fux se ausentou durante a leitura do relatório de Moraes. O episódio reforçou o clima de tensão e divisão no julgamento, que segue com forte repercussão política e jurídica.