‘China não deve ter esse problema’, diz Lula sobre cuidados e gastos com cachorros

Em visita a uma fábrica automotiva em Anápolis (GO), o presidente ressaltou o aumento das despesas com animais de estimação no Brasil

Foto: Reprodução/CanalGov Lula durante discurso em evento de reinauguração



O presidente Luiz Inácio Lula da silva (PT) disse nesta quinta-feira (26) que a “China não deve ter esse problema” ao se refererir sobre o aumento de cuidados e gastos com cachorros no Brasil. A declaração foi feita em visita à reinauguração de uma fábrica automotiva em Anápolis (GO).

Durante discurso no evento, o presidente falou sobre os gastos dos brasileiros e ressaltou sobre as despesas com os animais de estimação. Ele fez uma comparação com a situação na China, ao se dirigir a Zhu Huarong, representante de uma fábrica chinesa de automóveis presente no evento. “A China não deve ter esse problema, mas aqui no Brasil nós gostamos muito de cachorro. Eu tive cachorro a vida inteira”, falou o presidente.

Lula disse que antigamente os cachorros não tinham os mesmos cuidados de hoje e que isso acaba “aumentando o sequestro do nosso salário”. “Agora quem tem um cachorrinho tem que levar no dentista. Tem que dar banho uma vez por semana, levar no veterinário”, completou.

Ainda durante o discurso no evento o presidente disse ter demandado ao novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que apresente soluções para o endividamento das famílias brasileiras. Segundo o presidente, essa solução precisa vir acompanhada de campanhas voltadas à educação financeira das pessoas, para que melhor planejem seus orçamentos.

Lula falou ainda que, apesar da economia do país estar bem, há ainda um problema a ser resolvido: “temos a sociedade brasileira um pouco endividada”.

De acordo com o presidente, algumas dívidas podem ser consideradas boas, como é o caso das que são adquiridas para a formação de patrimônio, como imóveis; ou que garantam qualidade de vida, como a aquisição de automóveis ou aparelhos domésticos.

O problema, segundo ele, é quando a dívida ou a prestação ficam maiores do que o que sobra de dinheiro no final do mês.

O presidente enfatizou também a parceria entre China e Brasil e comentou que ela “vai de vento em popa, porque a China é hoje o melhor parceiro do Brasil”.

“Se tiver no Brasil mais empresários na qualidade de vocês, tão jovens e tão comprometidos, e ainda arrumaram um sócio chinês para trazer tecnologia, certamente não teríamos problemas. Vim aqui para dar parabéns”, ressaltou o presidente a Zhu Huarong.

*Com informações da Agência Brasil