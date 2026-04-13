Cláudio Castro cancela ida à CPI do Crime Organizado por causa de ‘lombalgia aguda’

Oitiva de Castro era considerada o último grande ato do colegiado antes da leitura e votação do relatório final, previstas para o período da tarde do mesmo dia

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Cláudio Castro deixo o governo do Rio de Janeiro para concorrer ao Senado, mas está inelegivel



O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Casatro, informou nesta segunda-feira (13) que não vai comparecer à CPI do Crimes Organizado devido a problemas de saúde. “O ex-governador Cláudio Castro foi diagnosticado, na manhã desta segunda-feira (13/04), com um quadro de lombalgia aguda, apresentando dores intensas na região lombar”, diz anota, acrescentando que o ocorrido motivou orientação médica expressa para suspender viagens e atividades presenciais neste momento.

“Por esse motivo, ele não poderá comparecer à oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, prevista para terça-feira (14/04), em Brasília.”, acrescenta a nota, informando que “em respeito aos membros da Comissão e ao trabalho conduzido pelo Senado Federal, o governador vai encaminhar seu laudo médico, formalizando a justificativa de ausência.”

Nesta semana, a CPI do Crime Organizado entra em sua fase decisiva. A oitiva de Castro era considerada o último grande ato do colegiado antes da leitura e votação do relatório final, previstas para o período da tarde do mesmo dia. A convocação de Castro foi uma iniciativa do relator da CPI, senador Alessandro Vieira. No requerimento, o parlamentar justifica a importância do depoimento, classificando o Rio de Janeiro como um “laboratório das mais sofisticadas dinâmicas do crime organizado no país”.

A expectativa era que o ex-governador, na condição de testemunha convocada, esclarecesse as falhas estruturais e as dificuldades enfrentadas pelo estado no combate às facções criminosas.