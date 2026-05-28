Deputado defende fim da escala 6×1 para ‘trabalhador fazer sexo em paz’ 

Com uma Bíblia na mão, o Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) afirmou que ‘a escravidão já acabou’ e que a PEC que prevê a redução da jornada de trabalho deve ‘melhorar a vida das famílias’

Reprodução / TV Câmara “A escravidão já acabou. A 5×2 garante aos trabalhadores e trabalhadoras o direito de melhor honrar e criar sua família”, declarou.



A aprovação da PEC que prevê o fim da escala 6×1 foi marcada por momentos de tensão e provocações no plenário da Câmara dos Deputados, na noite desta quarta-feira (27).

Durante a votação, o deputado Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) chamou atenção ao defender a redução da jornada de trabalho afirmando que a medida dará mais tempo para os trabalhadores “fazerem sexo em paz e com mais tranquilidade”.

“Além de melhorar a vida das famílias, os trabalhadores e trabalhadoras terão tempo, inclusive, para terem mais filho, portanto, fazerem seu sexo em paz e com mais tranquilidade”, afirmou o parlamentar.

Com uma Bíblia na mão e usando um capacete de segurança, o parlamentar afirmou que “a escravidão já acabou” e defendeu a escala 5×2.

“A escravidão já acabou. A 5×2 garante aos trabalhadores e trabalhadoras o direito de melhor honrar e criar sua família”, declarou o pastor Sargento Isidório.

A PEC 221/2019 foi aprovada em dois turnos pela Câmara. No segundo turno, o texto recebeu 461 votos favoráveis e 19 contrários. A proposta reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, sem redução salarial.

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