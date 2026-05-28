Deputado chora após pensar que votou contra o fim da escala 6×1; assista

Situação inusitada aconteceu durante votação na Comissão especial da Câmara; apesar do engano, voto do Pastor Sargento Isidório não foi contabilizado, já que ele participava da sessão como suplente

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Deputado Pastor Sargento Isidório (Avante-BA)



O deputado Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) protagonizou uma situação inusitada durante a votação da Proposta de Emenda a Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6×1, na Comissão especial da Câmara, na noite de quarta-feira (27). O parlamentar chorou após acreditar que teria votado contra o relatório.

“Minha assessoria ligou pra mim dizendo que parece que votei errado. Pelo amor de Deus, dá uma olhada aí pra mim, porque tá dizendo que meu voto tá errado”, disse desesperadamente o deputado.

Assista ao momento abaixo:

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Apesar do engano, o voto do deputado Pastor Sargento Isidório não foi contabilizado, já que ele participava da comissão como suplente.

Ao entender a situação, o parlamentar enfatizou que defendia a aprovação do fim da escala 6×1 e demonstrou alívio quando soube que o voto não havia sido registrado contra o texto.

Votação na Câmara

A situação envolvendo o Pastor Sargento Isidório aconteceu durante a votação do relatório que propõe o fim da escala de trabalho 6×1, na Comissão especial da Câmara. O texto foi aprovado por 34 votos a 4.

Posteriormente a votação foi para o plenário, onde também foi aprovado, em dois turnos. No primeiro, o placar foi de 472 votos a 22, enquanto no segundo o resultado foi de 461 a 19 a favor do fim da escala 6×1. Agora, o texto será encaminhado para apreciação no Senado.

A proposta estabelece a redução da jornada máxima de 44 horas para 40 horas semanais sem redução salarial e aumenta a folga semanal para dois dias, não necessariamente consecutivos.