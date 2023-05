Com três mulheres, STF aprova lista tríplice para vaga de ministro substituto no TSE

Supremo Tribunal Federal definiu nomes que podem integrar a corte eleitoral com a saída de André Ramos, promovido ao cargo efetivo

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O TSE tem um total de sete ministros substitutos



O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu nesta quarta-feira, 31, a lista tríplice de nomes para escolha de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na vaga antes ocupada por André Ramos. A escolha será feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ramos tomou posse como titular da Corte na última terça-feira, 30, bem como o advogado Floriano de Azevedo Marques. Com a escolha de Ramos e Floriano para o TSE, encerrou-se a expectativa de que a Corte teria mais uma mulher em sua composição. As escolhas realizadas pelo Planalto representam uma vitória ao ministro Alexandre de Moraes, próximo aos escolhidos. A lista com os nomes indicados foi elaborada pelo tribunal eleitoral e enviada ao STF para que a instância máxima do Judiciário possa referendar.

Entre os nomes escolhidos para ocupar a vaga de jurista, estão a de Daniela Borges, presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na Bahia e professora na área; Edilene Lobo, também professora e ligada ao partido do presidente, já que prestou serviços ao Partido dos Trabalhadores (PT) em Minas Gerais; e Marilda Silveira, que já foi assessora jurídica de ministros e da presidência do TSE. Cada um deles recebeu 10 votos, em votação unânime. Formado por sete ministros, o TSE é composto por três magistrados oriundos do Supremo Tribunal Federal, dois do Superior Tribunal de Justiça e dois juristas indicados pela Suprema Corte. Além destes, existem outros sete ministros substitutos.