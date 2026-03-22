Como usar o aplicativo Pardal para denunciar propaganda eleitoral irregular: funcionamento e base legal

Ferramenta oficial da Justiça Eleitoral para o exercício do controle social sobre a publicidade de campanhas políticas

ANTONIO MACHADO /FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Integridade do processo democrático brasileiro depende não apenas da segurança das urnas, mas também da equidade na disputa entre os candidatos



A integridade do processo democrático brasileiro depende não apenas da segurança das urnas, mas também da equidade na disputa entre os candidatos. Nesse contexto, a fiscalização da publicidade de campanha assume um papel central para evitar abusos de poder econômico e distorções informativas. A Justiça Eleitoral, por meio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), instituiu mecanismos digitais para facilitar a participação cidadã, sendo o principal deles o aplicativo Pardal. Compreender como usar o aplicativo Pardal para denunciar propaganda eleitoral irregular é fundamental para o eleitor que deseja atuar como fiscal da lei, garantindo que as normas estabelecidas na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) sejam cumpridas rigorosamente.

Atribuições e escopo da fiscalização digital

O aplicativo Pardal foi desenvolvido com o objetivo específico de processar denúncias relativas à propaganda eleitoral, seja ela realizada nas ruas ou no ambiente digital. Sua função primordial é servir como um canal direto entre a sociedade civil e o Ministério Público Eleitoral (MPE), agilizando a apuração de infrações administrativas e crimes eleitorais.

A ferramenta permite o registro de ocorrências relacionadas a diversos tipos de irregularidades, tais como:

Propaganda antecipada: Publicidade realizada antes do período permitido pelo calendário eleitoral oficial.

Poluição visual e sonora: Uso indevido de outdoors, cavaletes em locais proibidos, pichações e excesso de decibéis em carros de som.

Uso da máquina pública: Denúncias sobre o uso de bens ou serviços da administração pública em benefício de candidatos.

Crimes eleitorais: Compra de votos, uso indevido de estruturas corporativas e desinformação sistemática.

É importante notar que o Pardal direciona as denúncias para as zonas eleitorais competentes. O sistema não julga o mérito instantaneamente, mas formaliza o indício de irregularidade para que as autoridades judiciárias possam exercer o poder de polícia e aplicar as sanções cabíveis, que variam de multas à cassação do registro de candidatura.

Histórico e evolução da ferramenta

A origem do Pardal remonta a iniciativas regionais de modernização do judiciário. Criado inicialmente em 2012 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), o software foi concebido para dar vazão ao grande volume de informações que chegavam aos cartórios eleitorais de forma desestruturada. Diante da eficácia demonstrada no âmbito estadual, o Tribunal Superior Eleitoral adotou a tecnologia, expandindo-a para todo o território nacional a partir das eleições municipais de 2016.

Desde a sua nacionalização, o aplicativo passou por diversas atualizações para se adequar às mudanças na legislação e ao avanço tecnológico. As versões mais recentes incorporaram funcionalidades específicas para o combate à desinformação e aprimoraram a interface de usuário para garantir a geolocalização precisa das denúncias. A evolução do Pardal reflete a transição da fiscalização puramente presencial para um modelo híbrido, onde a tecnologia atua como multiplicadora da capacidade de monitoramento do Estado.

Funcionamento técnico e procedimento de denúncia

Para entender como usar o aplicativo Pardal para denunciar propaganda eleitoral irregular, é necessário analisar o fluxo de dados estabelecido pelo sistema. O processo é desenhado para garantir a validade jurídica da prova apresentada, exigindo do denunciante elementos materiais que sustentem a acusação.

O funcionamento opera sob a lógica da identificação e da comprovação:

Identificação do denunciante: Para evitar o uso da ferramenta para calúnias anônimas ou perseguição política, o sistema exige o cadastro do cidadão (nome, CPF). A identidade do denunciante é mantida sob sigilo para o público e para os denunciados, sendo acessível apenas à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público;

Coleta de evidências: O usuário deve anexar provas da irregularidade. O aplicativo permite o envio de fotos, vídeos e áudios capturados em tempo real. A geolocalização (GPS) é registrada automaticamente para comprovar o local da infração;

Categorização da infração: O sistema solicita que o usuário classifique o tipo de irregularidade (ex: cartazes, brindes, internet) para facilitar a triagem pelo cartório eleitoral;

Tramitação: Após o envio, a denúncia é analisada preliminarmente. Se houver indícios suficientes de materialidade, o Ministério Público Eleitoral é notificado para propor a representação judicial cabível.

No caso de propagandas irregulares na internet, o aplicativo muitas vezes redireciona ou orienta o usuário para canais específicos de denúncia de desinformação, dado o caráter complexo e a velocidade de propagação de conteúdos digitais, que por vezes exigem intervenção direta junto às plataformas de redes sociais.

Importância para a isonomia do pleito

A existência de um canal oficial e acessível como o Pardal fortalece o princípio da isonomia, que dita que todos os candidatos devem competir em condições de igualdade. A propaganda irregular, muitas vezes financiada por recursos não declarados (caixa dois), cria uma vantagem indevida que desequilibra a disputa. Ao descentralizar a fiscalização, transformando cada eleitor em um potencial fiscal, a Justiça Eleitoral amplia exponencialmente sua capilaridade.

Além do aspecto punitivo, a ferramenta exerce um papel pedagógico e preventivo. A ciência de que qualquer cidadão pode reportar uma infração em tempo real inibe a prática de condutas ilícitas por parte de comitês de campanha e candidatos. Isso fomenta uma cultura de responsabilidade e legalidade, essencial para a legitimação dos resultados das urnas.

O aplicativo Pardal consolida-se, portanto, não apenas como uma solução tecnológica, mas como uma instituição auxiliar na garantia da lisura eleitoral. Ao integrar a sociedade civil no processo de vigilância das normas de publicidade, o sistema reforça a transparência e a soberania popular, assegurando que o voto seja conquistado através do debate de ideias e não pela imposição visual ou econômica, em conformidade com os ditames constitucionais do Estado Democrático de Direito.