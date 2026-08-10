Edmundo, Luxemburgo: Veja craques do futebol que vão concorrer nas eleições 2026

Ex-jogadores que marcaram época no futebol brasileiro surgem como concorrentes a um cargo político neste pleito e contam com suas trajetórias no esporte como um diferencial em suas campanhas

As movimentações para as Eleições de 2026 já começaram, e os partidos já estão definindo seus candidatos. Assim, ex-jogadores que marcaram época no futebol brasileiro surgem como concorrentes a um cargo político neste pleito e contam com suas trajetórias no esporte como um diferencial em suas campanhas.

Com Copa do Mundo no currículo e passagens por grandes clubes no Brasil, como Palmeiras, Corinthians e Vasco, Edmundo concorre a uma vaga como deputado federal no Rio de Janeiro, pelo PSDB. Em suas redes sociais, o ex-atacante vem divulgando sua candidatura, e elementos ligados ao Vasco, clube do qual é ídolo, aparecem com frequência.

Outro atleta que representou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo e está concorrendo a um cargo federal é Luís Fabiano. O ex-atacante, ídolo do São Paulo, é candidato a deputado federal por São Paulo, pelo MDB.

O ex-atacante Finazzi, com passagem pelo Corinthians entre 2007 e 2008, também concorrerá a deputado federal por São Paulo, pelo MDB. Muito lembrado por seu período no time paulista, desde sua aposentadoria vem atuando como treinador e seu último time foi o Sertãozinho, onde comandou o clube na reta final da segunda divisão do Campeonato Paulista de 2026.

Washington “Coração Valente”, que teve passagens de destaque por Athletico-PR, Fluminense e São Paulo, é mais um ex-jogador que busca uma vaga de deputado federal, pelo MDB, mas, desta vez, no Distrito Federal. Esta é a terceira vez que ele concorre ao cargo e pelo terceiro estado diferente. Em 2014, ele buscou uma vaga pelo Rio Grande do Sul e, em 2022, pelo Sergipe.

Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca é candidato a deputado distrital pelo Distrito Federal nas eleições de 2026, pelo Republicanos. Essa não é a primeira tentativa do ex-jogador na política, que já concorreu a cargos pelo PSB e pelo PT, mas ainda não foi eleito.

Outro grande nome do futebol brasileiro que vai buscar sua carreira na política é o treinador Vanderlei Luxemburgo. Um personagem marcante dentro das quatro linhas, ele concorrerá a uma vaga no Senado pelo estado do Tocantins, pelo Podemos.

Por fim, Marcos Braz, que apesar de não contar com uma carreira como jogador, ficou marcado como dirigente do Flamengo entre 2018 e 2024. Agora, disputa uma vaga de deputado federal pelo PSDB no Rio de Janeiro.