Cúpula da Democracia: Bolsonaro destaca empenho do Brasil em ‘assegurar liberdade de expressão’

Em evento com líderes mundiais, presidente também destacou o compromisso do país com os direitos humanos e a democracia

Reprodução/Planalto Presidente participou do evento através de vídeo exibido nesta sexta-feira, 10



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou da Cúpula pela Democracia, organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e afirmou que o Brasil está empenhado em assegurar a liberdade de expressão. Em seu discurso, exibido nesta sexta-feira, 10, o presidente afirmou que as liberdades individuais são essenciais para o funcionamento de “uma democracia saudável'”. “Estamos empenhamos em assegurar as liberdades de pensamento, associação e expressão, inclusive na internet, algo essencial para o bom funcionamento de uma democracia saudável”, afirmou Bolsonaro. Além disso, o mandatário destacou o compromisso do país com a democracia. “Esta é uma oportunidade para renovar, no mais alto nível, nosso compromisso comum com a defesa da democracia, o combate à corrupção e a proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais”, disse Bolsonaro. Além do brasileiro, líderes de aproximadamente 100 países participaram do evento, realizado de forma virtual por causa da pandemia.