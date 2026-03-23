Dario Durigan anuncia Rogério Ceron como o novo secretário-executivo da Fazenda
O ministro da Fazenda também nomeou outros novos auxiliares para a pasta
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta segunda-feira (23), pela rede social X, que Rogério Ceron é o novo secretário-executivo do Ministério da Fazenda. “Confio na sua capacidade de entrega, e destaco que seu trabalho à frente do Tesouro foi fundamental para avançarmos com nossa agenda nos últimos anos”, escreveu o ministro.
Rogério Ceron de Oliveira era secretário do Tesouro Nacional durante a gestão de Fernando Haddad no ministério. Quem assume o antigo cargo de Ceron é Daniel Leal na pasta, que antes era o subsecretário de Dívida Pública.
Já como secretária-executiva adjunta, Durigan informou que a professora da USP e especialista em políticas públicas, Úrsula Peres, assume o cargo.
Durigan informou também na publicação que Fábio Terra será seu chefe de gabinete e Flavia Renó sua assessora especial. Já Mathias Alencastro assume a Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN) e Daniele Cardoso estará a frente da Secretária de Prêmios e Apostas (SPA).
O novo ministro da Fazenda disse ainda que todos estão empenhados em suas novas posições. “Ninguém faz nada sozinho. Somos um Ministério sério, unido e técnico. Mulheres e homens comprometidos em fazer a diferença todos os dias, trabalhando pela prosperidade das famílias brasileiras”, finalizou.
Durigan como ministro da Fazenda
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a saída de Fernando Haddad do comando do Ministério da Fazenda e nomeou Dario Carnevalli Durigan para o cargo. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial da União sexta-feira (20).
O anúncio já havia sido antecipado pelo presidente na quinta-feira (19), durante participação na 17ª Caravana Federativa, em São Paulo. “Quero cumprimentar o companheiro Dario Durigan. Ele será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda”, declarou, ao mencionar a pré-candidatura de Haddad ao governo paulista.
Nos bastidores, Durigan já era visto como o nome natural para a sucessão. Ele já exercia a função de secretário-executivo do Ministério da Fazenda desde 2023, ocupando o posto de “número dois” da equipe econômica após a saída de Gabriel Galípolo, que foi indicado à presidência do Banco Central.
