PoderData/AYA: Lula tem maior potencial de voto que Flávio Bolsonaro; veja números

Segundo o levantamento, 36% dos entrevistados afirmaram que Lula é o “único em que votariam”, enquanto 12% disseram que “poderiam votar” no presidente. Já 48% responderam que “não votariam de jeito nenhum” no petista, e 3% não souberam responder.

No caso de Flávio Bolsonaro, 30% declararam que ele é o “único em que votariam”, e 17% afirmaram que “poderiam votar” no senador. Outros 49% disseram que “não votariam de jeito nenhum” no parlamentar, enquanto 5% não souberam responder.