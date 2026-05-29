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PoderData/AYA: Lula tem maior potencial de voto que Flávio Bolsonaro; veja números

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (29) mediu o potencial de voto dos eleitores brasileiros entre o presidente e o senador

  • Por Jovem Pan
  • 29/05/2026 08h01 - Atualizado em 29/05/2026 08h03
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PR e Agência Senado Lula x Flávio Pesquisa PoderData/AYA divulgada nesta sexta-feira (29) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem maior potencial de voto do que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Pesquisa PoderData/AYA divulgada nesta sexta-feira (29) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem maior potencial de voto do que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Segundo o levantamento, 36% dos entrevistados afirmaram que Lula é o “único em que votariam”, enquanto 12% disseram que “poderiam votar” no presidente. Já 48% responderam que “não votariam de jeito nenhum” no petista, e 3% não souberam responder.

Potencial de voto – Lula

Potencial de voto – Lula

No caso de Flávio Bolsonaro, 30% declararam que ele é o “único em que votariam”, e 17% afirmaram que “poderiam votar” no senador. Outros 49% disseram que “não votariam de jeito nenhum” no parlamentar, enquanto 5% não souberam responder.

Potencial de voto – Flávio Bolsonaro

Potencial de voto – Flávio Bolsonaro

Metodologia

De 25 a 28 de maio, o PoderData/AYA entrevistou 2.400 pessoas em 651 municípios por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral em 23 de maio de 2026 com o número BR-04882/2026.

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