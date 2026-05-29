PoderData/AYA: Lula tem maior potencial de voto que Flávio Bolsonaro; veja números
Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (29) mediu o potencial de voto dos eleitores brasileiros entre o presidente e o senador
PR e Agência SenadoPesquisa PoderData/AYA divulgada nesta sexta-feira (29) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem maior potencial de voto do que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Pesquisa PoderData/AYA divulgada nesta sexta-feira (29) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem maior potencial de voto do que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Metodologia
De 25 a 28 de maio, o PoderData/AYA entrevistou 2.400 pessoas em 651 municípios por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral em 23 de maio de 2026 com o número BR-04882/2026.
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