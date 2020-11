Datafolha em SP: Covas tem 58% dos votos no 2º turno; Boulos, 42%

De acordo com a pesquisa, o tucano é o maior herdeiro de votos dos candidatos do primeiro turno

Montagem/Estadão Conteúdo Candidatos do PSDB e PSOL se enfrentam no 2º turno



Bruno Covas (PSDB) tem 58% dos votos válidos para a Prefeitura de São Paulo, e Guilherme Boulos (PSOL), 42%, segundo o primeiro levantamento do Datafolha após o primeiro turno das eleições municipais. O instituto ouviu 1.254 mil eleitores na terça, 17, e na quarta-feira, 18. A pesquisa tem margem de erro de três pontos para mais ou menos. Ela foi encomendado pela Folha de S. Paulo e pela Rede Globo, e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número SP-03437. Considerando brancos e nulos, excluídos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na contagem de votos válidos, Covas tem 48% ante 35% do psolista. Treze por cento dizem que vão anular ou votar em branco, e 4% afirmam não saber quem escolherão para administrar a capital. Boulos tem a preferência dos eleitores mais jovens, entre 16 e 24 anos. Na faixa de 25 a 34 anos, ele exibe 53% frente a 47% do tucano. Além disso, o candidato apoiado pela esquerda tem maior parte do eleitorado entre funcionários públicos (64% a 36%) e vence numericamente entre eleitores pretos (53% a 47%). O atual prefeito de São Paulo, por sua vez, demonstra melhor desempenho entre os evangélicos (62% contra 38%) e pessoas com mais de 60 anos (74% a 26%).

De acordo com a pesquisa, Covas é o maior herdeiro de votos dos candidatos que não conseguiram ir ao segundo turno. Entre os eleitores de Russomanno, que acabou em quarto, com 10,5% dos votos válidos, 56% vão de Covas, e 27%, de Boulos. No caso de Arthur do Val, que teve 9,78% dos votos válidos, 47% dizem apoiar o tucano, e 15%, o psolista. Vinte e nove por cento afirmaram que rejeitam os dois e votarão em branco ou nulo. Já entre as pessoas que votaram em Márcio França (PSB), o terceiro colocado, com 13,64% dos votos válidos, 38% dizem que preferem Covas, 38% escolherão Boulos e 19% não optarão por nenhum dos dois. Setenta e dois por cento dos eleitores do petista Jilmar Tatto responderam que preferem o psolista. Dezoito por cento gostam mais de Covas.

Nesta quarta-feira, 18, o PDT anunciou apoio à candidatura de Boulos. A decisão foi tomada após reunião entre Antônio Neto, presidente municipal do partido e candidato a vice-prefeito na chapa de Márcio França (PSB), e Juliano Medeiros, comandante nacional do PSOL. A Rede, que teve Marina Helou como candidata, também se manifestou em favor do candidato psolista. Antes disso, o PT, de Jilmar Tatto, e o PCdoB, de Orlando Silva, formalizaram a aliança com o ex-líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto). O Republicanos, do deputado federal Celso Russomanno, o PSL, da candidata Joise Hasselmann, o PSD, o Avante e o Solidariedade, que tinham apoiado o candidato Márcio França, do PSB, declararam apoio a Covas.