Datafolha: Russomanno cai para 20%, Covas vai a 23%, Boulos tem 14%, e França, 10%

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 22, mostra que Russomanno foi o candidato que teve queda mais acentuada entre os mais jovens; segundo turno mostra o atual prefeito à frente do candidato do Republicanos

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Celso Russomanno é candidato à Prefeitura de SP pelo Republicanos



A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, mostra que o candidato à Prefeitura de São Paulo Celso Russomanno (Republicanos) está atrás do atual prefeito Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição. Russomanno perdeu sete pontos percentuais desde a última pesquisa Datafolha, divulgada em 8 de outubro. Antes, o candidato do Republicanos tinha 27% das intenções de voto, agora tem 20% Covas subiu de 21% para 23%, o que revela empate técnico entre os dois candidatos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Em pesquisa realizada no dia 22 de setembro, Russomanno aparecia com 29%. A rejeição ao candidato subiu. Antes, ele tinha 29% e, agora, 38% – o maior salto entre os candidatos. Há um mês, essa taxa era de 21%.

O Datafolha revela ainda que Russomanno teve queda mais acentuada entre os eleitores de 16 a 24 anos (de 35% para 20%) – anteriormente, ele liderava o segmento – com o novo levantamento, ele aparece atrás de Boulos, que cresceu de 17% para 27% entre os mais jovens. O candidato do Republicanos também sofreu queda mais intensa entre eleitores com renda mensal familiar de 2 a 5 salários (de 28% para 17%).

Em projeção para o segundo turno na capital paulista, Covas ultrapassa Russomanno, liderando por 48% a 36% – brancos e nulos somam 14%, e não sabe, 1%. Na pesquisa anterior, o candidato do Republicanos tinha 46%, contra 40% do atual prefeito. Guilherme Boulos, candidato do PSOL, aparece com 14% e Márcio França (PSB), com 10%. Candidato pelo Patriota, Arthur do Val tem 10%, Jilmar Tatto (PT), surge com 4%. A candidato do PSL, Joice Hasselmann, tem 3%, e Andrea Matarazzo (PSD), aparece com 2% das intenções. Levy Fidelix (PRTB), Marina Helou (Rede), Orlando Silva (PCdoB), Vera Lúcia (PSTU). Brancos e nulos somam 13% e Não sabe, 3%. O Instituto Datafolha realizou a pesquisa em parceria com a TV Globo e ouviu 1.204 eleitores entre 20 e 21 de outubro.