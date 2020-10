Candidatos à Prefeitura de SP cumprem agenda de campanha na quarta

Covas visitou o Descomplica SP em São Mateus; Boulos foi ao Sindicato dos Médicos de São Paulo

Estadão Conteúdo Jilmar Tatto (PT) visitou moradores da comunidade do Heliópolis, na zona sul



O prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB) visitou o Descomplica SP de São Mateus, na zona leste da capital. Esta é uma das oito unidades entregues na atual gestão. Durante o encontro, Covas afirmou que, para o ano que vem, já estão garantidos recursos no orçamento para a construção de mais oito. Ele antecipou que a Prefeitura e o Governo do Estado querem integrar os serviços do Descomplica e do Poupatempo.

Guilherme Boulos (Psol) visitou o Sindicato dos Médicos de São Paulo. O candidato disse que, caso eleito, vai reabrir todos os hospitais municipais fechados ou que estão operando parcialmente na cidade já nos primeiros meses de gestão, além da realização de novos concursos. Márcio França (PSB) se reuniu com integrantes da Associação dos Ambulantes de São Mateus na zona leste da capital. Para incentivar os comerciantes e gerar empregos na capital, França disse que pretende oferecer linhas de crédito e organizar o comércio ambulante nas ruas.

Celso Russomanno (Republicanos) visitou a Ceagesp e conversou com comerciantes da região. Questionado sobre a privatização do local, Russomanno disse que o seu compromisso é fazer a vontade da população. Andrea Matarazzo (PSD) visitou o bairro Parque Continental, na zona oeste. Antônio Carlos Silva (PCO) fez panfletagem na Liberdade. Arthur do Val (Patriota) participou de um evento na Vila Prudente.

Filipe Sabará (Novo) participou de uma sabatina. Jilmar Tatto (PT) visitou moradores da comunidade do Heliópolis, na zona sul. Joice Hasselmann (PSL) visitou a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. O candidato Levy Fidelix (PRTB), participou de sabatina. Marina Helou (Rede) visitou uma ONG em Paraisópolis. Orlando Silva (PCdoB) participou de encontro na Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Vera Lúcia (PSTU) concedeu entrevistas.

*Com informações da repórter Caterina Achutti