Vox Brasil: Lula lidera disputa contra Flávio Bolsonaro no 1º e no 2º turno

Em eventual 2º turno, a pesquisa mostra o presidente com 46,8% das intenções de voto, enquanto o senador aparece com 38,1%

PR e Agência Senado Na simulação estimulada para o primeiro turno, Lula lidera com 41,5% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 32,1%.



A pesquisa Vox Brasil divulgada nesta quarta-feira (20) mostra o presidente Lula (PT) na liderança das intenções de voto tanto no primeiro quanto no segundo turno da disputa presidencial de 2026 contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No cenário 1 estimulado de segundo turno, Lula aparece com 46,8% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 38,1%.

Outros 8,7% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Já 6,4% disseram não saber ou preferiram não opinar.

Cenário 2

Cenário 3

Primeiro turno

Na simulação estimulada para o primeiro turno, Lula lidera com 41,5% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 32,1%.

Na sequência estão:

Ronaldo Caiado — 5,9%

Romeu Zema — 4,1%

Renan Santos — 1,5%

Augusto Cury — 0,3%

Cabo Daciolo — 0,2%

Aldo Rebelo — 0,1%

Além disso, 4,9% disseram votar em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados, enquanto 9,4% não souberam ou não responderam.

Metodologia

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02416/2026.

O levantamento foi realizado entre os dias 17 e 19 de maio de 2026, com 2.100 entrevistas. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.