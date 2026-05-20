Vox Brasil: Lula lidera disputa contra Flávio Bolsonaro no 1º e no 2º turno
Em eventual 2º turno, a pesquisa mostra o presidente com 46,8% das intenções de voto, enquanto o senador aparece com 38,1%
A pesquisa Vox Brasil divulgada nesta quarta-feira (20) mostra o presidente Lula (PT) na liderança das intenções de voto tanto no primeiro quanto no segundo turno da disputa presidencial de 2026 contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
No cenário 1 estimulado de segundo turno, Lula aparece com 46,8% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 38,1%.
Outros 8,7% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Já 6,4% disseram não saber ou preferiram não opinar.
Cenário 2
Cenário 3
Primeiro turno
Na simulação estimulada para o primeiro turno, Lula lidera com 41,5% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 32,1%.
Na sequência estão:
Ronaldo Caiado — 5,9%
Romeu Zema — 4,1%
Renan Santos — 1,5%
Augusto Cury — 0,3%
Cabo Daciolo — 0,2%
Aldo Rebelo — 0,1%
Além disso, 4,9% disseram votar em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados, enquanto 9,4% não souberam ou não responderam.
Metodologia
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02416/2026.
O levantamento foi realizado entre os dias 17 e 19 de maio de 2026, com 2.100 entrevistas. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
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