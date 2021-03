De férias, ministro Braga Netto recebe alta após passar mal e ser hospitalizado em Alagoas

Motivo da hospitalização do ministro não foi especificado pela assessoria de imprensa da Casa Civil; Braga Netto estava de férias na capital alagoana quando passou mal

Tânia Rego/Agência Brasil Ministro cumpria quatro dias de férias autorizados por Bolsonaro em fevereiro



O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, recebeu alta da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em Alagoas, na manhã desta quinta-feira, 25, após ter um mal súbito e ser internado para observação na quarta-feira, 24, enquanto passava férias na cidade nordestina. A causa da hospitalização do militar de 64 anos não foi divulgada pela assessoria de imprensa da Casa Civil, que informou que ele deve retornar a Brasília ainda nesta quinta-feira. Segundo nota do ministério, Braga Netto passou por uma série de exames para identificar as causas do mal súbito.

O ministro teve quatro dias de férias autorizados no mês de fevereiro por um despacho do presidente da república. Ele terminaria o período de descanso nesta sexta-feira, 26, e passa bem. General do Exército, Braga Netto assumiu o cargo de ministro chefe da Casa Civil em fevereiro de 2020 no lugar de Onyx Lorenzoni, que na ocasião foi alocado para a pasta da Cidadania, hoje ocupada por João Roma. O ministro tornou-se conhecido nacionalmente no ano de 2018, quando coordenou a intervenção federal do governo de Michel Temer na segurança do Rio de Janeiro, operação que foi executada entre os meses de fevereiro e dezembro daquele ano.