De mãos dadas com a mulher, marido de Joice nega ser autor da agressão: ‘Nunca dei um tapa em ninguém’

Casal concedeu entrevista coletiva para explicar a demora para o registro da agressão e o porquê de a Polícia Federal não ter sido acionada

Reprodução/TV Globo Joice Hasselmann e i marido Daniel França concedem entrevista coletiva no apartamento funcional onde o casal mora



Daniel França, marido da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), concedeu neste domingo, 25, uma entrevista coletiva no apartamento funcional onde mora o casal, em Brasília, para negar a acusação de que foi ele quem agrediu a parlamentar na noite do último dia 17. Joice afirma que acordou envolta em sangue e cheia de hematomas. Machucada, ligou para França, que prestou os primeiros socorros. Chamaram a atenção os fatos de os dois dormirem em quartos separados — porque, segundo a deputada, ele “ronca como um animal” —, de ela não lembrar de nada e de o neurocirurgião não ter percebido nada estranho durante a noite. Usuários de redes sociais levantaram a hipótese de violência doméstica. O casal nega.

“Eu nunca agredi ninguém, nunca dei um tapa em ninguém, nem um murro em ninguém. Não tenho nenhum motivo para fazer isso, eu jamais faria isso”, declarou França, que ficou o tempo de mãos dadas com Joice. Ele acredita que sua mulher sofreu algum acidente e, por isso, perdeu a consciência, ou foi dopada e, em seguida, agredida. “Como não há absolutamente nenhum sinal de luta corporal, eu imagino que ela caiu já sem consciência contra algum obstáculo ou teve sua consciência retirada e daí foi agredida.”

O caso está sendo investigado pela Polícia Legislativa. Joice disse que não levou o caso à Polícia Federal porque teme “interferência do Planalto”. Sobre a demora para o registo do Boletim de Ocorrência, a deputada afirmou que, no início, tinha a certeza de que havia sofrido um acidente doméstico. “Até quarta de manhã, achava que tinha tomado um tombo. Mas foram aparecendo hematomas em lugares que não tinha aparecido”, contou. Ela prometeu processar todas as pessoas que acusaram seu marido de agressão.