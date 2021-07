Polícia Legislativa abre investigação sobre agressão contra Joice Hasselmann

Departamento afirmou que iniciou a apuração dos fatos após ter sido acionado e que está fazendo diligências para identificar o que aconteceu

Valter Campanato/Agência Brasil Deputada publicou vídeo no qual diz ter sido vítima de atentado



A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados abriu uma investigação sobre a agressão sofrida pela deputada Joice Hasselmann (PSL-SP). A informação foi confirmada pela assessoria da Casa, que disse que o trabalho da polícia começou logo após a parlamentar comunicar o ocorrido e que as “investigações já estão em andamento e têm caráter sigiloso”. Além disso, a Polícia afirma que está “ouvindo pessoas e analisando imagens” das câmeras do prédio em que Hasselmann vive. A deputada publicou um vídeo em suas redes sociais em que relata ter sido vítima de um atentado enquanto dormia em seu apartamento em Brasília, no último final de semana. A parlamentar afirmou que teve fraturas no rosto, cortes na boca e perdeu um dente, além de um joelho trincado.