Defesa da Lulinha admite viagem a Portugal paga pelo Careca do INSS

Camilo Antunes é apontado pelas autoridades como o principal operador de um esquema de desvios e fraudes em benefícios previdenciários dentro do INSS

Chile, Punta Arenas, 16/02/2008. Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha) assiste palestra junto com os pais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia, em Punta Arenas, antes de visita à Base Brasileira Comandante Ferraz, na Antártida. - Crédito:JUCA VARELLA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Codigo imagem:17157 Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha) AE



A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, apresentou um documento ao Supremo Tribunal Federal (STF) no qual admite, pela primeira vez, que o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou a Portugal com despesas custeadas pelo empresário Antônio Camilo Antunes.

Antunes, apelidado de “Careca do INSS”, é apontado pelas autoridades como o principal operador de um esquema de desvios e fraudes em benefícios previdenciários dentro do Instituto Nacional do Seguro Social. O documento foi enviado ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso na Suprema Corte.