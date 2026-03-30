Defesa nega que Bolsonaro usou celular para se comunicar com Eduardo

Segundo a defesa, eles alegaram não saber sobre a publicação até a intimação do ministro

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Ex-presidente Jair Bolsonaro



A defesa de Jair Bolsonaro negou que o ex-presidente tenha utilizado o celular para qualquer tentativa de comunicação com Eduardo Bolsonaro (PL-SP), durante um evento nos Estados Unidos. A manifestação vem após o pedido de justificativa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em relação a um vídeo publicado por Eduardo no qual ele afirma estar se comunicando com o pai.

Os advogados alegaram não ter conhecimento sobre a postagem até o momento do pedido do ministro. “Não havia ciência prévia da gravação realizada por terceiro durante evento ocorrido no exterior, tampouco de sua posterior divulgação em rede social”, justificou a defesa do ex-presidente.

A defesa afirma ainda que o vídeo é de responsabilidade de Eduardo e “sem qualquer participação do Peticionário”.

Por fim, eles reiteraram que o ex-presidente tem seguido as regras do cumprimento da prisão domiciliar humanitária de “forma rigorosa, integral e permanente, especialmente as vedações relativas ao uso de aparelhos de comunicação, utilização de redes sociais e gravação de vídeos ou áudios, diretamente ou por intermédio de terceiros”.

Pedido de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira (30) que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explicasse, no prazo de 24 horas, uma violação das regras de sua prisão domiciliar. A decisão ocorre após a divulgação de um vídeo gravado por seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), durante um evento nos Estados Unidos.

Moraes autorizou no último dia 24 a prisão domiciliar para Bolsonaro, por um período de 90 dias. O ex-presidente está em recuperação de um quadro de broncopneumonia. Para manter essa medida, foram impostas medidas cautelares, entre elas:

Proibição de uso de celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação, inclusive por intermédio de terceiros;

Proibição de utilizar redes sociais, diretamente ou por meio de outras pessoas;

Proibição de gravar vídeos ou áudios, também estendida a intermediários.

O pedido de explicações foi motivado por uma postagem feita na rede social X no sábado (28). No vídeo, gravado durante a “Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC)” nos EUA, Eduardo aparece segurando um celular e afirma que está “mostrando” o evento para o pai. Na gravação, o deputado fala:

“Vocês sabem por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu estou mostrando para o meu pai e eu vou provar para todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento de forma injusta, tirando o seu líder, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado”.