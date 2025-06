Defesa de Braga Neto pede que interrogatórios dos réus do suposto golpe não sejam transmitidos pela TV

Depoimentos serão iniciados na próxima segunda-feira (9), e Braga Netto, um dos oito réus a ser interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal do Núcleo 1 da trama golpista, vai depor por videoconferência

Marcelo Camargo/Agência Brasil Braga Netto, que foi candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, está preso desde dezembro do ano passado



A defesa do general Braga Netto pediu nesta sexta-feira (6) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que os interrogatórios dos réus da trama golpista não sejam transmitidos ao vivo pela TV Justiça. “Não é razoável que o ato mais importante de autodefesa seja realizado sob a mira de câmeras, sabendo-se que a inquirição não será objeto apenas dos autos, mas também será alvo de escrutínio público, em tempo real. Trata-se de negar absolutamente proteção à intimidade e privacidade”, diz a defesa. Os depoimentos serão iniciados na próxima segunda-feira (9), e Braga Netto, um dos oito réus a ser interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal do Núcleo 1 da trama golpista, vai depor por videoconferência. O ministro do STF vai fazer os interrogatórios, incluindo de Jair Bolsonaro, entre os dias 9 e 13 de junho. Braga Netto, que foi candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, está preso desde dezembro do ano passado, sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e tentar obter detalhes dos depoimentos de delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid.