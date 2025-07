Defesa de Filipe Martins pede depoimentos do núcleo 2 em sessão presencial e juiz nega

Advogado do réu, Jeffrey Chiquini, ainda queixou-se de falta de tempo hábil para a análise dos autos do processo, após as audiências das testemunhas

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta quinta-feira (24), os interrogatórios dos réus dos núcleos 2 e 4 da trama golpista. As sessões ocorrem de forma paralela nas Turmas do STF em modalidade virtual. No início da audiência dos réus do núcleo 2, o advogado Jeffrey Chiquini, que representa o réu Filipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais da Presidência, solicitou que a sessão fosse convertida em presencial. O advogado de Filipe Martins argumentou que a mudança garantiria aos réus do núcleo 2 “isonomia” com o tratamento conferido aos réus do núcleo 1, que foram interrogados de forma presencial. Chiquini foi seguido pelo advogado Eduardo Kuntz, que representa o coronel Marcelo Câmara, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Além da conversão da modalidade de audiência, Jeffrey Chiquini queixou-se de falta de tempo hábil para a análise dos autos do processo, após as audiências das testemunhas.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se contrária ao pleito de Chiquini. “Não se verifica a ausência de ciência por parte dos advogados ou dos interrogados sobre o conteúdo da instrução”, afirmou a representante da PGR na sessão, Gabriela Starling. O juiz auxiliar Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, que atua no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, negou a questão de ordem. O juiz argumentou que a isonomia alegada por Chiquini vale para as oitivas de testemunhas e que, quanto aos interrogatórios de réus, prevalece a determinação do relator do caso.

Segundo a denúncia da PGR, o núcleo 2 da trama golpista teria atuado para espalhar notícias falsas e atacar instituições e autoridades. Filipe Martins e Marcelo Câmara são ex-assessores de Jair Bolsonaro. Além deles, são réus do núcleo 2 Fernando de Sousa (delegado da Polícia Federal), Marília Oliveira Marília Ferreira de Alencar (delegada e ex-diretora de Inteligência da Polícia Federal), Mário Fernandes (general da reserva do Exército) e Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal).

