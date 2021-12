Deltan Dallagnol se filia ao Podemos e critica STF; Moro repete falas contra Lula e Bolsonaro

Ex-procurador afirma que decisão da corte sobre prisão em segunda instância institucionalizou impunidade para corruptos

EDUARDO MATYSIAK / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Moro esteve presente na filiação de Dallagnol e discursou antes do ex-procurador



Ex-procurador da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol se filiou ao partido Podemos, o mesmo de Sérgio Moro, nesta sexta, 10. A filiação foi assinada num hotel de Curitiba, em evento que contou com a presença de Moro, possível candidato à presidência pelo partido, da presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, e dos senadores do Paraná, Álvaro Dias, Flávio Arns e Oriovisto Guimarães. Em discurso, Deltan criticou o Supremo Tribunal Federal, a quem considera que pode ter anulado avanços da Lava Jato no combate à corrupção, e não declarou se será candidato a algum cargo eletivo em 2022, embora Álvaro Dias tenha dito que ele deve concorrer para uma vaga como deputado federal.

Dallagnol criticou, por exemplo, a decisão do STF que proibiu prisões após condenação em segunda instância. “Institucionalizou a impunidade dos corruptos no Brasil. Nós vimos o STF também desestimular as delações premiadas e a devolução do dinheiro que havia sido desviado de todos nós”, afirmou o ex-procurador. “O errado parece o certo. Os criminosos são soltos pelos tribunais por razões que a gente não consegue entender e que ninguém consegue explicar direito. E a gente começa a pensar que não existe mais Justiça”, lamentou. Antes de Deltan, Moro também pode falar ao público presente e deu indireta para Lula e Bolsonaro. “Nossa turma é que a gente pode se orgulhar. Não somos a turma do mensalão, petrolão, rachadinha”, declarou o ex-juiz.