DEM decide expulsar o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia

Deputado se envolveu em atritos com ACM Neto



A Executiva Nacional do Democratas decidiu expulsar o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (RJ). A decisão foi tomada após reunião realizada nesta segunda-feira, 14, e confirmada através de nota emitida pelo partido. No comunicado, o DEM afirma que garantiu ao parlamentar o direito de defesa, a comissão nacional seguiu o voto da relatora Prof. Dorinha e decidiu de forma unânime pela expulsão do deputado. Até o momento, Maia não se pronunciou sobre a decisão. O ex-presidente da Câmara entrou em atritos com o partido no começo do ano, se desentendendo com ACM Neto, presidente nacional da sigla. Os entraves entre a dupla se tornaram públicos em fevereiro, quando Baleia Rossi (MDB-SP), candidato de Maia para a presidência da Câmara, perdeu para o bloco liderado por Arthur Lira (PP-AL).