Bolsonaro vetará passaporte sanitário se medida for aprovada no Congresso

Proposta foi aprovada no Senado e segue para análise da Câmara dos Deputados; presidente pretende vetar proposta integralmente

Presidente deve vetar passaporte sanitário



Em conversa com o assessor internacional da presidência, Filipe G. Martins, Jair Bolsonaro informou nesta segunda-feira, 14, que vetaria integralmente a proposta de passaporte sanitário no Brasil caso o projeto fosse aprovado no Congresso Nacional. A informação foi dada com exclusividade pelo programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan. Com autoria do senador Carlos Portinho (PL-RS), o projeto permitiria que Estados, Distrito Federal e Municípios utilizassem os dados do passaporte para suspender ou abrandar as medidas de restrição de locomoção de pessoas vacinadas ou testadas a serviços. A proposta de passaporte sanitário foi aprovada por 72 votos a favor e nenhum voto contrário na última quinta-feira, 10, no Senado e agora segue para análise da Câmara dos Deputados.

*Com informações de Victor Brown, apresentador do programa “Os Pingos nos Is”