Deputado cita risco de fuga e pede prisão de Jair Bolsonaro após defesa de Trump

Presidente americano mencionou a possibilidade de asilo, o que teria levantado suspeitas de Rogério Correia de que o ex-presidente poderia estar planejando ir para os Estados Unidos para evitar a prisão

LC Moreira/TheNews2/Estadão Conteúdo CE - BOLSONARO/PL/SEMINÁRIO - POLÍTICA - O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro participa do II Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal (PL) realizado no Centro de Eventos em Fortaleza, no Ceará, nesta sexta-feira, 30 de março de 2025. 30/05/2025



O Supremo Tribunal Federal (STF) está atualmente analisando declarações recentes do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sugerem que Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, estaria sendo alvo de perseguição política. Trump mencionou a possibilidade de asilo, o que levantou suspeitas deeria levantado suspeitas de Rogério Correia de que Bolsonaro poderia estar planejando uma fuga para os Estados Unidos para evitar a prisão. O pedido foi apresentado pelo deputado federal Rogério Correia, do PT. O pedido alega que há um risco real de fuga, citando a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos no final de 2022 e outras ações que indicariam essa intenção.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O deputado Correia argumenta que as declarações de Trump criam uma narrativa internacional que poderia justificar um pedido de asilo político para Bolsonaro. Além disso, o pedido de prisão inclui outras medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de Bolsonaro se aproximar de embaixadas em Brasília. O pedido foi direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. A possibilidade de fuga de Bolsonaro já foi discutida anteriormente, mas não resultou em pedidos de prisão.

Com informações de Janaína Camelo

*Reportagem produzida com auxílio de IA