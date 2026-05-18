Deputados de SP destinaram R$ 700 mil para empresas ligadas ao filme ‘Dark Horse’

Na semana passada, o portal Intercept Brasil revelou conversas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em que negociavam valores para financiar a produção

Reprodução / Redes Sociais A Go Up, produtora do filme, tem como sócia-administradora Karina Gama, que controla diversas empresas de cultura que receberam dinheiro público



Deputados estaduais de São Paulo destinaram R$ 700 mil em emendas para empresas e entidades relacionadas à produtora do filme “Dark Horse”, entre 2023 e 2026. O filme contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. O levantamento foi feito pelo jornal Folha de S. Paulo e foi confirmado pela Jovem Pan.

Na semana passada, o portal Intercept Brasil revelou conversas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em que negociavam valores para financiar a produção. O banqueiro se comprometeu a repassar R$ 134 milhões para os custos do filme. A Go Up, produtora do filme, tem como sócia-administradora Karina Gama, que controla diversas empresas de cultura que receberam dinheiro público.

Uma dessas empresas é o Instituto Conhecer Brasil, que aparece como beneficiário de três emendas impositivas de deputados estaduais. A deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL), ex-secretária da Mulher de Tarcísio de Freitas (Republicanos), destinou em 2023 R$ 100 mil para a entidade sob a justificativa de compra de equipamentos, pagos em dezembro daquele ano.

Em 2025, o deputado Lucas Bove (PL) tentou enviar R$ 213 mil ao instituto para a realização de um projeto esportivo, mas o valor não foi repassado devido a um impedimento técnico.

A Jovem Pan, o deputado afirmou que o projeto “parecia interessante para a área da educação, porém redirecionei o recurso por ausência de documentos do proponente”. Outro deputado, Luiz Fernando (PT), destinou R$ 190 mil à empresa, mas o valor ainda não foi pago.

A justificativa para o repasse será a realização de projetos culturais, segundo o portal da transparência. A assessoria do deputado afirmou à Jovem Pan que a emenda “será utilizada única e exclusivamente para um projeto de aulas de teatro em São Bernardo do Campo, por solicitação de um grupo de teatro da cidade”.

“Desde 2015, temos apoiado projetos culturais com o envio de emendas para aulas, aquisição de equipamentos e fomento à prática. Foi com esse intuito que fomos procurados pelo grupo local que nos indicou a referida ONG”, terminou.

Gil Diniz (PL), ex-assessor de Eduardo Bolsonaro (PL), ex-deputado federal que está nos Estados Unidos, foi mais um deputado estadual que destinou emendas a produções de uma empresa presidida por Karina. Foram R$ 200 mil destinados à ANC (Academia Nacional de Cultura) em 2025 para financiar a série documental “Hérois Nacionais – filhos do Brasil que não se rende”. O valor foi pago em agosto daquele ano.

O jornal também aponta que o Instituto Conhecer Brasil recebeu R$ 2 milhões do deputado federal Mario Frias em 2025, para letramento digital e esporte. Já a ANC teve R$ 2,6 milhões de emendas destinadas pelos deputados Marcos Pollon (PL-MS) e Bia Kicks (PL-DF). Os deputados cassados Carla Zambelli e Alexandre Ramagem, ambos do PL, também destinaram verba à produção do documentário sobre os heróis nacionais.

A Jovem Pan procura a assessoria dos deputados Gil e Valéria. O espaço está aberto à manifestação.