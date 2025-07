Deputados exibem bandeira de Trump em homenagem a Bolsonaro e são demovidos por líder

Parlamentares protestaram após Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, proibir a realização de reuniões de comissões na Casa durante o recesso

Edilson Rodrigues/Agência Senado Ao ver a frase, o líder da oposição, Zucco (PL-RS), demoveu os parlamentares



Deputados da oposição ergueram uma bandeira de apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante entrevista em que protestaram contra decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). O dirigente da casa legislativa proibiu duas comissões da Casa de realizarem sessões que homenageariam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Delegado Caveira (PL-PA) e Sargento Fahur (PSD-PR) drapearam a bandeira com os dizeres “Trump Make America Great Again (lema da campanha do americano)”. Ao ver a frase, o líder da oposição, Zucco (PL-RS), demoveu os parlamentares. “Estou te pedindo por favor para não fazer isso. Pode prejudicar”, disse. O presidente da Comissão de Segurança Pública, Paulo Bilynskyj (PL-SP), disse que a bandeira foi retirada por não ser o “foco da reunião” desta terça-feira (22).

Bolsonaristas tentam se afastar da ideia de que foram o ex-presidente e o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) os responsáveis pela imposição de 50% sobre todos os produtos brasileiros pelo governo americano. O próprio Bolsonaro negou isso. “Isso é lá do governo Trump. Não tem nada a ver com a gente. Querem colar na gente os 50%. Mentira”, disse. “Eu não tenho contato com autoridades americanas.”

Eduardo, porém, disse nesta segunda-feira (21), que a possibilidade da imposição de tarifas foi discutida em reuniões que ele teve com autoridades do governo dos Estados Unidos antes do anúncio da medida.

Investigadores da PF entendem que as ações de Bolsonaro tiveram um resultado concreto contra o governo brasileiro, com a promessa de imposição do tarifaço de 50% por Trump aos produtos exportados pelo Brasil. A investigação apontou que o próprio ex-presidente passou a vincular publicamente a revogação dessa medida com a aprovação de uma anistia aos acusados de golpe. Nos autos constam postagens nas redes sociais e entrevistas concedidas por Eduardo e Jair Bolsonaro.

Os colegiados de Segurança Pública e de Relações Exteriores – presidido por Filipe Barros (PL-PR) – fariam sessão nesta terça-feira para aprovar uma moção de louvor a Bolsonaro. Depois de conversar com lideranças da oposição, Motta decidiu por proibir a sessão. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse que a decisão é “ilegal”. “Temos subserviência até para submeter a uma decisão ilegal. Eu não sei até quando”, disse.

Deputados bolsonaristas colocaram uma placa com o nome do ex-presidente na mesa do plenário onde ocorreria a sessão. O deputado General Pazuello (PL-RJ) advertiu Zucco sobre o item, afirmando que poderia “dar problema” caso continuasse sendo exibido na Casa.

