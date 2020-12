Doria pede desculpas por férias em Miami: ‘Reconheço o erro’

Governador de São Paulo publicou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira, 24, para esclarecer os motivos da viagem; ele viajou a Miami, mas retornou no mesmo dia após o vice testar positivo para Covid-19

ANTONIO MOLINA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO João Doria



O governador de São Paulo, João Doria, se desculpou pela viagem a Miami, onde passaria dez dias de férias. A viagem aconteceu na madrugada desta terça-feira, 23, no entanto, após o vice-governador Rodrigo Garcia, testar positivo para Covid-19, o mandatário retornou ao Brasil. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Doria explicou as razões de sua viagem, ao lado da primeira-dama, Bia Doria. “Já estou de volta, mas antes de explicar as razões da minha viagem, quero transmitir as minhas desculpas àqueles que imaginaram que eu estivesse deixando o Estado de São Paulo, depois de anunciar as medidas restritivas, para desfrutar de uma vida confortável e com menos restrições em Miami. Não houve essa intenção ou esse gesto de pouca responsabilidade da minha parte, mas mesmo assim, peço desculpas”, disse.

Em seguida, o tucano informou que há meses recebeu um convite para duas conferências na Flórida. “Não tenho compromisso com o erro. Viajei para atender dois convites de conferências na Flórida que não pude atender antes, então estabeleci com a Bia que passaríamos dez dias, do total de 30 dias de férias que todo servidor tem. Então programamos nossa viagem para o dia 22, porém fatos se sucederam”, relatou. Doria, então comentou sobre a decisão do Comitê de Contingência, que endureceu a quarentena, retornando para a Fase Vermelha do Plano SP. Segundo o governador, não há “imposição ou monitoramento” de decisões ao comitê, que atua de forma independente – para o governador, a viagem e as restrições impostas aos paulistas foi “uma triste e infeliz coincidência”. A ida de Doria a Miami gerou polêmica nas redes sociais e ele esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta.

Vice com Covid-19

Doria também abordou o diagnóstico positivo para Covid-19 de seu vice, Rodrigo Garcia. “Quando pousei em Miami recebi um telefonema do vice Rodrigo Garcia, que estava como governador em exercício. Ele teve um início de Covid-19 com alguns problemas já superados, o que o deixou preocupado e a mim também, portanto tomei a decisão de voltar para São Paulo no mesmo dia junto com Bia. Já estou aqui, no Palácio dos Bandeirantes, trabalhando normalmente e reassumi o governo”, disse.