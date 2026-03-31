Duda Salabert anuncia saída do PDT e retorno ao PSOL

Em vídeo, a parlamentar disse que ‘tem caminhos’ que são ‘reencontros’ ao comunicar a troca de partido

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Duda Salabert deixou o PSOL em 2019 e ingressou no PDT



A deputada federal Duda Salabert anunciou nesta terça-feira (31) que deixou o Partido Democrático Trabalhista (PDT) para retornar ao PSOL. Por migrar de legenda durante a janela de trocas partidárias, a parlamentar não sofrerá nenhuma punição.

“Tem caminhos que não são escolha, são reencontros. Eu não quero só o pão, quero também a poesia”, declarou Duda em vídeo publicado nas redes sociais. Também na gravação apareceu a frase: “Mudar de lugar, não de lado”.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Duda Salabert (@duda_salabert)

Pelo PSOL, Duda concorreu ao Senado em 2018. Apesar de não ter sido eleita, obteve a maior votação da sigla, em Minas Gerais, com 351.874 votos. Por divergências internas, a parlamentar deixou a legenda no ano seguinte e se filiou ao PDT.

Com o Partido Democrático Trabalhista, Duda se tornou a vereadora mais votada em Belo Horizonte, em 2020, quando recebeu 37.613 votos. Já em 2022, foi eleita deputada federal por Minas Gerais.