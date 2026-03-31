Duda Salabert anuncia saída do PDT e retorno ao PSOL
Em vídeo, a parlamentar disse que ‘tem caminhos’ que são ‘reencontros’ ao comunicar a troca de partido
A deputada federal Duda Salabert anunciou nesta terça-feira (31) que deixou o Partido Democrático Trabalhista (PDT) para retornar ao PSOL. Por migrar de legenda durante a janela de trocas partidárias, a parlamentar não sofrerá nenhuma punição.
“Tem caminhos que não são escolha, são reencontros. Eu não quero só o pão, quero também a poesia”, declarou Duda em vídeo publicado nas redes sociais. Também na gravação apareceu a frase: “Mudar de lugar, não de lado”.
Ver essa foto no InstagramUm post compartilhado por Duda Salabert (@duda_salabert)
Pelo PSOL, Duda concorreu ao Senado em 2018. Apesar de não ter sido eleita, obteve a maior votação da sigla, em Minas Gerais, com 351.874 votos. Por divergências internas, a parlamentar deixou a legenda no ano seguinte e se filiou ao PDT.
Com o Partido Democrático Trabalhista, Duda se tornou a vereadora mais votada em Belo Horizonte, em 2020, quando recebeu 37.613 votos. Já em 2022, foi eleita deputada federal por Minas Gerais.
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