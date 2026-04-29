‘É o fim do governo Lula’, diz Flávio após Senado rejeitar Messias

O pré-candidato à presidência destacou ainda que o resultado é uma resposta para o ‘reequilíbrio dos poderes’

Jovem Pan Curitiba Flávio Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan



O pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL) disse em entrevista à jornalistas nesta quinta-feira (29) que é o “fim do governo Lula”.

A fala de Flávio acontece após a rejeição da indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) com o placar de 42 votos a favor da rejeição e 34 contra. Ele disse que os poderes estavam aguardando este “reequilíbrio”.

O senador falou ainda que o resultado é fruto de um conjunto de fatores. “Resposta à insatisfação política, aos excessos por parte de alguns poucos do Supremo e resposta ao governo Lula”. Flávio completou ao dizer que foi uma “derrota de Lula, não de Jorge Messias”.

Já sobre a movimentação para votos contra a aprovação de Messias, o pré-candidato disse que não fez nenhuma campanha. “Eu não participei de articulação política, não pedi votos contra, apenas dei minha opinião a quem me perguntou e porque eu votaria contra. Agora, obviamente, para acontecer um placar desses tem que haver uma mobilização de algumas lideranças, mas não foi o meu caso”, afirmou.

O senador disse também que o atual governo tem “maltratado muito a classe política”, além de tentar “governar apesar do Congresso”, ao dizer que o poder Executivo vem “utilizando de algumas poucas pessoas no Supremo para conseguir avanços em alguma áreas do Supremo Tribunal Federal”.

Segundo ele, a Constituição é “desrepeitada” e a Lei é “inventada” para poder prender, punir ou inviabilizar lideranças que são de direita.

Nas redes sociais, o pré-candidato publicou um vídeo dizendo que o dia de hoje ficou marcado na história após a rejeição. “Um dia histórico no Congresso Nacional e para o Brasil, em que foi rejeitada a indicação do governo Lula para o Supremo Tribunal Federal”, disse.