Edinho Silva apoia candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo em 2026 e critica fogo amigo no PT

Novo presidente do partido comentou a política econômica da gestão anterior, a qual considera um grande erro; para ele, o sucesso de um governo está diretamente ligado à força de seu ministro da Fazenda

Marcelo Camargo/Agência Brasil Ele ressalta que todos os ministros devem se alinhar ao projeto do presidente Lula, colocando os interesses do país acima de questões pessoais



Edinho Silva, recém-eleito presidente do PT, manifestou seu apoio à candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nas eleições de 2026, seja para o Senado ou para o Governo de São Paulo. Segundo Edinho, é fundamental que o presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) tenha um palanque robusto no estado para garantir sua reeleição, e ele enfatiza que todos os membros do partido devem estar comprometidos com essa missão. “Não sei a que Haddad tem que concorrer, mas vou defender que ele concorra. Penso que os melhores quadros têm que estar na disputa eleitoral de 2026”, disse. O novo presidente do PT criticou a política econômica da gestão anterior, a qual considera um grande erro. Para Edinho, o sucesso de um governo está diretamente ligado à força de seu ministro da Fazenda.

“O governo do presidente Lula será forte, será vitorioso, se o ministro da Fazenda for forte e for vitorioso. E nós temos muito espaço para conversar. Então prefiro que a gente trate as divergências internamente”, disse. Ele ressalta que todos os ministros devem se alinhar ao projeto do presidente Lula, colocando os interesses do país acima de questões pessoais. Em relação à proposta de um plebiscito para discutir o sistema de governo, Edinho acredita que é essencial promover um debate entre as lideranças. No entanto, ele reconhece que, caso o impasse persista, a realização de um plebiscito pode ser uma alternativa viável. Ele também expressou sua insatisfação com a reação do Congresso à revogação do aumento do IOF, considerando um erro subestimar a influência do presidente.

Edinho Silva enfatizou a relevância do governo Lula e a necessidade de um PT coeso para garantir força no futuro. Ele rejeita a noção de que o partido possa ser classificado como de centro, afirmando que essa ideia é inviável. Para ele, a unidade do partido é crucial para enfrentar os desafios que estão por vir.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias