Eduardo Bolsonaro anuncia André do Prado ao Senado por SP

Mais cedo, Tarcísio havia antecipado que a chapa paulista estava fechada com Felício Ramuth de vice, Derrite e o presidente da Alesp pela Casa Alta

Divulgação Eduardo Bolsonaro disse que André do Prado se 'encaixa perfeitamente' no projeto para lançar Flávio Bolsonaro ao Planalto



O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou nesta terça-feira (5) que o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), sairá candidato ao Senado por São Paulo. Por meio de publicação nas redes sociais, o terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que estará na chapa com o deputado estadual como primeiro suplente.

“No nosso projeto atual, André do Prado se encaixa perfeitamente. Vai ser a união de várias forças para bem nos representar, principalmente nas pautas inegociáveis para nós”, declarou Eduardo.

Ao lado do ex-deputado federal, André do Prado disse ter assumido compromisso com várias pautas. Dentre elas, a de anistia geral aos condenados pelo 8 de Janeiro e ao próprio Bolsonaro. “Estarei lá votando todas elas ao lado do meu partido”, declarou o presidente da Alesp.

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Mais cedo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), antecipou a informação. Em entrevista a jornalistas, o chefe do Executivo paulista disse que a chapa pelo estado estava fechada com ele e Felício Ramuth (PSD) na disputa à reeleição, o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) e André do Prado na corrida ao Senado.

De acordo com Tarcísio, o lugar na chapa pertencia inicialmente a Eduardo Bolsonaro, que decidiu recuar do pleito para apoiar André do Prado. O ex-deputado federal está autoexilado nos Estados Unidos.

Anúncio da pré-candidatura de Prado

A expectativa era que a oficialização da pré-candidatura de André do Prado ocorresse ainda nesta semana, como mostrou a Jovem Pan. A previsão era de que o anúncio acontecesse por meio de um vídeo nas redes sociais do próprio presidente da Alesp e de Eduardo Bolsonaro.

A escolha de André do Prado atende a uma preferência de Tarcísio por um político de perfil mais moderado e com forte capacidade de articulação. Na presidência da Alesp, o deputado estadual construiu um bom trânsito entre diferentes frentes políticas, recebendo elogios até mesmo de parlamentares da oposição, como os do PT e do PSOL.

No entanto, o nome de Prado ainda enfrenta resistência na ala mais ideológica do bolsonarismo, que tratava Eduardo Bolsonaro como o “dono” da vaga ao Senado. Para consolidar o seu nome no grupo, o presidente da Alesp traçou uma estratégia de aproximação com os principais nomes do PL.

Recentemente, André do Prado intensificou os gestos de alinhamento com o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).