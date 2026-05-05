Tarcísio se antecipa e confirma André do Prado como pré-candidato ao Senado por SP

Em coletiva nesta terça-feira (5), o governador afirmou que a chapa majoritária está fechada com Felício Ramuth (PSD) de vice e Guilherme Derrite (PP) também na disputa pela Casa Alta

Divulgação / André do Prado Pré-candidato ao Senado por SP, André do Prado (PL), e o governador de SP., Tarcísio de Freitas (Republicanos)



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se antecipou e anunciou a pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), ao Senado por SP.

De acordo com Tarcísio, o lugar na chapa pertencia inicialmente ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que decidiu recuar do pleito para apoiar André do Prado. O filho do ex-presidente está autoexilado nos EUA.

“Essas conversas já vinham acontecendo, obviamente. Isso foi combinado lá atrás com o próprio presidente Bolsonaro, ia caber o presidente, e o Eduardo. O Eduardo abriu mão da sua candidatura. Então, essa vaga, essa pré-candidatura fica com o André do Prado, isso vai ser oficializado por eles, mas eu já estou dando notícias aqui para vocês”, afirmou Tarcísio.

Em coletiva nesta terça-feira (5), Tarcísio garantiu que não há mais dúvidas em relação às vagas abertas na chapa. “Está fechada (a chapa majoritária de SP para o Senado), a gente pode dizer que está fechada, né. Então a gente sabe que o Felício (Ramuth) é o nosso pré-candidato a vice-governador, e os pré-candidatos ao Senado são o Derrite e o André do Prado”, declarou.

Anúncio da pré-candidatura de Prado

A expectativa era que a oficialização da pré-candidatura de André do Prado ocorresse ainda nesta semana, como mostrou a Jovem Pan. A previsão era de que o anúncio acontecesse por meio de um vídeo nas redes sociais do próprio presidente da Alesp e de Eduardo Bolsonaro.

A escolha de André do Prado atende a uma preferência de Tarcísio por um político de perfil mais moderado e com forte capacidade de articulação. Na presidência da Alesp, o deputado estadual construiu um bom trânsito entre diferentes frentes políticas, recebendo elogios até mesmo de parlamentares da oposição, como os do PT e do PSOL.

No entanto, o nome de Prado ainda enfrenta resistência na ala mais ideológica do bolsonarismo, que tratava Eduardo Bolsonaro como o “dono” da vaga ao Senado. Para consolidar o seu nome no grupo, o presidente da Alesp traçou uma estratégia de aproximação com os principais nomes do partido.

Recentemente, André do Prado intensificou os gestos de alinhamento com o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), e aumentou as aparições ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e do próprio Flávio em suas redes sociais.