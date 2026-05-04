Anúncio de André do Prado no Senado é esperado para esta semana pelas redes sociais de Eduardo

O vídeo do anúncio já foi gravado durante a segunda visita de André a Eduardo nos Estados Unidos

Divulgação/Alesp O deputado estadual André do Prado, do PL



O entorno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), espera para esta semana o anúncio do presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL), como candidato ao Senado Federal. Segundo pessoas próximas, a oficialização deve ocorrer por meio das redes sociais do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e do próprio André.

O vídeo do anúncio já foi gravado durante a segunda visita de André a Eduardo nos Estados Unidos, como antecipado. A coluna mostrou que havia a expectativa de que o ex-deputado, “filho 03” do ex-presidente Jair Bolsonaro é considerado “dono da vaga”, pudesse ser convencido a apoiar o nome.

Nos últimos dias, André também intensificou gestos em direção ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência. A leitura entre aliados é que o movimento faz parte da estratégia para consolidar o nome dentro do grupo, principalmente mais bolsonarista, que demonstra resistência ao nome dele.

André é alguém visto como mais alinhado ao centro, tendo boa articulação dentro da Alesp, inclusive entre parlamentares da oposição, como PT e PSOL, que costumam elogiar a postura do presidente da Casa. É justamente esse perfil mais moderado que buscava Tarcísio, inclusive. Para driblar essa resistência, André começou a investir em vídeos com Jair Bolsonaro e Flavio Bolsonaro nas redes sociais, por exemplo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.