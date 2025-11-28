Eduardo Bolsonaro mantém críticas a Tarcísio, mas admite apoiá-lo contra Lula
Deputado classifica governador de SP como ‘tecnocrata de centro’ e critica diálogo com o STF, mas confirma aliança caso o cenário exija oposição ao PT
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) declarou que não descarta apoiar uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) à Presidência da República em 2026. A motivação, no entanto, seria para impedir a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o parlamentar, seu posicionamento político será definido pelo antagonismo ao atual presidente, colocando-se sempre no lado oposto ao do petista. As afirmações foram feitas em entrevista à coluna da jornalista Letícia Casado, do UOL.
Apesar de admitir a possibilidade de caminhar junto com o atual governador de São Paulo, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro teceu duras críticas ao perfil político de Tarcísio.
Divergências ideológicas e estratégicas
Durante a conversa com a coluna, Eduardo enfatizou que não considera Tarcísio um representante da direita ideológica. Para o deputado, o governador deve ser visto como um “tecnocrata de centro”. Ele reprovou a postura do chefe do Executivo estadual de tentar evitar conflitos e manter canais de diálogo abertos com figuras do judiciário, citando especificamente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
O parlamentar avalia que Tarcísio e seu entorno cometem um erro estratégico ao tentar agradar setores da esquerda e do centro político. Na visão de Eduardo, existe uma falsa percepção por parte do governador de que os votos do eleitorado conservador e de direita já estariam garantidos, o que o levaria a negligenciar essa base em busca de moderar o discurso.
Transparência com o eleitor
Apesar das ressalvas e de classificar a busca de Tarcísio por estabilidade institucional como um “defeito” político, Eduardo reforçou que a prioridade é a disputa contra o PT. Ele salientou, contudo, que preza pela transparência com sua base eleitoral. O deputado afirmou que não pretende vender uma imagem falsa do governador aos seus eleitores, mas que, se Tarcísio for o nome escolhido para enfrentar Lula, o apoio acontecerá.
