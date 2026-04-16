‘Lula tem sido o meu camisa 10’, afirma Flávio Bolsonaro sobre alta nas pesquisas eleitorais

Em entrevista à Jovem Pan, o pré-candidato à Presidência disse que o mandatário é ‘mercadoria vencida’ com ‘ideias atrasadas’

Jovem Pan Curitiba Flávio Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan



O pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, comentou nesta quinta-feira (16), em entrevista à Jovem Pan Coritiba, sobre as eleições de 2026 e as pesquisas eleitorais, e declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sido o seu “camisa 10”. “O Lula tá falando aí e está sendo o meu camisa 10, tá sendo maravilhoso, que ele continue falando e mostrando quem ele é de verdade e o que ele pensa”, declarou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao comentar sobre as pesquisas, que têm apontado um empate técnico entre Flávio e Lula, o senador afirmou que o mandatário tem “passado por um momento de muita dificuldade”. “Lula virou mercadoria vencida, ele é como aquele produto que já está muito fadigado, ideias atrasadas”, declarou e acrescentou que o petista tem um discurso “bonitinho e fofinho”, mas se vocês querem conhecer um comunista é só deixá-lo falar.

Pesquisa divulgada na quarta-feira pela Genial/Quaest mostra que Flávio Bolsonaro supera numericamente o presidente Lula (PT), pela primeira vez, nas intenções de voto para o segundo turno. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e o petista empatam tecnicamente, com 42% contra 40%, respectivamente.

Confira a entrevista: