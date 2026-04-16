Lula diz que Trump não pode ‘ameaçar países com guerra o tempo todo’

A declaração foi feita em entrevista à revista alemã, Der Spiegel, nesta quinta-feira (16)

Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula



O presidente Lula disse nesta quinta-feira (16) que Donald Trump “não pode ficar ameaçando outros países com guerra o tempo todo” e que não foi eleito o “imperador do mundo”. A declaração foi dada em entrevista à revista alemã Der Spiegel, publicada no mesmo dia que o presidente embarcou para a Europa onde deve cumprir agenda na Alemanha, Espanha e Portugal.

Na entrevista, Lula afirmou que pediu aos líderes da China, Xi Jinping, da Rússia, Vladimir Putin, e da França, Emmanuel Macron, que uma reunião do Conselho de Segurança da ONU fosse convocada para a discussão do conflito envolvendo o Irã, e que ninguém “deu ouvidos”. “Precisamos colocar este mundo em ordem, que está prestes a se transformar em um campo único de batalha”, declarou.

Lula disse ainda que o secretário-geral da ONU, António Guterres, deveria convocar uma Assembleia Geral extraordinária para que os líderes mundiais prestem contas do desenrolar da situação atual.

“Não pode ser que Trump comece uma guerra com o Irã e que quem acabe pagando a conta sejam os pobres da África ou da América Latina, que terão de gastar mais dinheiro com feijão, carne e verduras”, acrescentou.

Ainda sobre a ONU, o presidente voltou a defender mudanças na composição do Conselho de Segurança do órgão. Para ele, é preciso incluir novos membros permanentes, com representantes do Oriente Médio, da África, além de países como Brasil ou Alemanha.