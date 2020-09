Eduardo Paes é alvo de busca e apreensão e vira réu em investigação por corrupção

Ex-prefeito do Rio de Janeiro e outros quatro são investigados também por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

A aceitação da denúncia não impede o ex-prefeito de se candidatar às eleições municipais



A casa de Eduardo Paes (DEM), ex-prefeito do Rio de Janeiro, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (8). O imóvel fica em São Conrado, na Zona Sul. A informação é do repórter da Jovem Pan, Rodrigo Viga. O juiz Flavio Itabaiana, que expediu a ordem, também aceitou uma denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro que torna Eduardo Paes e outros quatro investigados réus por crimes de corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A aceitação da denúncia não impede o ex-prefeito de concorrer às eleições municipais, a qual ele teve a candidatura oficializada na última semana.

