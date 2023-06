Eduardo Paes retoma trabalho na Prefeitura do Rio após crise renal

Nesta segunda-feira, 5, prefeito deve participar do lançamento de um programa em prol de preservação de meio ambiente

Tomaz Silva/Agência Brasil Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes teve alta hospital neste domingo, 4



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), retoma nesta segunda-feira, 5, a agenda de compromissos à frente do Executivo após receber alta hospitalar neste domingo, 4. Ele foi internado no sábado, 3, para dar continuidade ao tratamento de crise renal, iniciado em 25 de maio. Nesta segunda, Paes deve participar do lançamento do programa em prol de preservação de meio ambiente, denominado “Guardiões dos Mangues”. A iniciativa visa recuperar e cuidar da manutenção dos mangues da cidade com a participação dos moradores dos locais beneficiados pelo projeto. A cerimônia será realizada no Mangue da Lagoa Rodrigo de Freitas, em frente ao Parque da Catacumba. Como mostrou a Jovem Pan, Eduardo Paes foi internado em 25 de maio após ter tido uma crise renal. Na unidade de saúde, o mandatário passou por um procedimento para remoção de cálculos renais e teve alta no dia seguinte. Desde então, Paes estava trabalhando de maneira remota.