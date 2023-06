Às vésperas do julgamento do Marco Temporal, indígenas pressionam STF em protesto

Supremo retoma a discussão sobre demarcações de terras nesta quarta-feira, 7

Reprodução/Jovem Pan News Protesto foi realizado pelo povo Guarani, da terra indígena Jaraguá, localizada na zona oeste da capital paulista



Proibidos pela Justiça de fechar uma rodovia em São Paulo, grupos indígenas fizeram uma manifestação contra o PL 490/2007, o chamado Marco Temporal de Demarcação das Terras Indígenas, neste domingo, 4. A medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas ainda depende da análise do Senado Federal. O protesto foi realizado pelo povo Guarani, da terra indígena Jaraguá, localizada na zona oeste da capital paulista. A Polícia Militar de São Paulo intensificou o policiamento no local para evitar tumultos como os ocorridos na semana passada, quando manifestantes bloquearam a Rodovia dos Bandeirantes. Além de representantes dos povos indígenas, parlamentares como o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) também participaram do ato. O objetivo é pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para que barre o Marco Temporal no julgamento que recomeça nesta quarta-feira, 7.

O Marco Temporal de Demarcação das Terras Indígenas tramita no Legislativo há pelo menos 16 anos e se trata de uma tese que defende que somente terras ocupadas por indígenas no momento em que a Constituição de 1988 foi promulgada têm direito à demarcação do território. O receio de parlamentares favoráveis ao projeto é de que o STF decida sobre o assunto, mesmo com ele em pauta no Congresso Nacional. O julgamento da questão foi suspenso no STF por um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes. Até o momento, já foram proferidos dois voto. O relator, ministro Edson Fachin, votou contra a limitação das demarcações e o ministro Nunes Marques votou à favor do Marco Temporal.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore