Carlos Bolsonaro é reeleito vereador, mas com votação inferior à de 2016

Caio César/CMRJ/Agência Brasil Carlos Bolsonaro se reelegeu para vereador na Câmara do Rio de Janeiro



Filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) foi reeleito nas eleições municipais deste domingo, 15, para o cargo na Câmara do Rio de Janeiro. Apesar de repetir o feito, o ‘zero dois’ teve uma votação muito inferior ao do último pleito, em 2016. Desta vez, Carlos foi o segundo candidato mais votado, com 71.000 votos, atrás de Tarcisio Motta (PSOL), que recebeu 86.237. Há quatro anos, porém, ele obteve 106.657 e terminou a apuração como líder. Aos 37 anos, Carlos foi eleito para o sexto mandato na Câmara Municipal. Sua mãe de Carlos e ex-mulher do presidente, Rogéria Bolsonaro, também foi candidata a vereadora, mas não se elegeu, recebendo 2.034 votos.

*Com informações da EFE